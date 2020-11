Vesti teribile pentru Romania, din partea reprezentantului la OMS. "Intr-o luna ajungem la cel putin 10.000 de cazuri noi pe zi!"

Pana acum, 246.663 de romani s-au infectat cu noul coronavirus, in timp ce aproape 7.100 de persoane au decedat. Exista 63.621 de cazuri active si au fost raportate 5.324 de infectari noi in ultimele 24 de ore.

Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, seful Disciplinei de Microbiologie al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" si seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, proaspat desemnat candidat PSD la alegerile parlamentare, prevede o escaladare dramatica a numarului de infectari cu noul coronavirus, daca autoritatile nu vor dispune rapid luarea unor masuri drastice. Medicul spune ca, tinand cont de situatia similara din Cehia, unde autoritatile au scapat complet de sub control preventia, se poate previziona peste 10.000 de cazuri zilnice si chiar peste 20.000 de noi infectari la fiecare 24 de ore, in cel mai negru scenariu.

"Suntem pe un trend ascendent permanent, nu am avut nicio saptamana in care sa consideram ca s-a stabilizat cresterea, in fiecare saptamana avem cu 500-1.000 de cazuri mai mult decat in saptamana precedenta. Opinia mea este ca, in acest moment, daca cresterea la care asistam va continua in acelasi mod, in circa patru, maxim sase saptamani vom ajunge sa depasim bine 10.000 de cazuri pe zi. Lucrul asta se va reflecta cu siguranta in ocuparea tuturor paturilor de la Terapie Intensiva, dar si a paturile pentru asistenta obisnuita, sa spunem, a pacientilor cu forme medii de boala.

Pe de alta parte, impactul asupra mortalitatii va fi evident si nu vreau sa se creeze niciun fel de panica. Dar, daca ma uit la situatia din Cehia, o tara care are 10 milioane de locuitori, vad ca acolo capacitatea de acordare a asistentei medicale a fost depasita. Sunt circa 13.000 de cazuri noi pe zi la o populatie la jumatate fata de Romania, adica ca si cand la noi ar fi, sa spunem, peste 20.000. In mod evident, lucrul asta a avut un impact foarte mare asupra mortalitatii, pentru ca ea este la niste valori mai mult decat duble fata de Romania, care este o tara cu o mortalitate destul de mare comparativ cu alte tari din Uniunea Europeana.

Cu cat intarzii in luarea unor masuri si mai ales in organizarea sistemului de sanatate publica, care sa poata sa identifice cat mai rapid cazurile de infectie si contactii acestor cazuri, sa poata sa-i testeze si sa-i izoleze, cu atat ajungi intr-o situatie in care esti obligat sa blochezi, intr-un fel sau altul, un tip de activitate economica sau activitate sociala. Spitalele au o capacitate limitata, singura solutie de a contracara ocuparea paturilor este de a stopa aceasta crestere a mediei zilnice. Nu paturile sunt problema, problema este personalul care sa le deserveasca si atunci trebuie sa faci ceva ca sa opresti acest blocaj al sistemului de sanatate", a declarat Alexandru Rafila pentru RTV.