Boala care agraveaza cel mai mult coronavirusul! Anuntul neasteptat facut de un medic roman: "Coronavirusului ii place asta si poate fi fatal pentru toata lumea!"

Un medic roman a facut un anunt ingrozitor despre coronavirus.

Fostul medic al echipei nationale, Pompiliu Popescu, a vorbit despre pandemia de coronavirus si a facut un anunt ingrozitor cu privire la efectul pe care acest virus il poate avea in randul celor care fac sport de performanta. Acesta este de parere ca diabetul este boala care poate agrava cel mai mult starea unui bolnav infectat cu COVID-19.

"De departe, chiar si pentru un fotbalist sau sportiv de performanta, boala care agraveaza cel mai mult starea unui om e diabetul. Cresterea zaharului in sange provoaca rapid multiplicarea coronavirusului. Spre deosebire de alte virusuri, acestui COVID-19 ii place cel mai mult dulcele in sange. Se duce apoi direct la plaman, unde afecteaza membrana acestui organ, o inflameaza, ea nu mai ramane permeabila si nu mai lasa persoana respectiva sa respire. Nu mai respiri, nu mai trimiti oxigen in sange. Sunt toti expusi. Toti cei care au si forme usoare. Diabet poti sa ai si la 27 de ani si sa nici nu ai habar de el.

Pe locul 2 e astmnul bronsic, pe 3 bolile cardiovasculare si pe 4 cei care fac chimioterapie postcancer. Si, atentie!, tot sportivilor ma adresez acum: mai sunt expusi si cei cu hipertrofie cardiaca. In aceasta categorie intra mai ales cei care merg des la sala si lucreaza in exces la aparate, care iau prafuri etc. Acestia dezvolta o deteriorare a muschilor cardiaci, chiar daca ei par un pachet de muschi, iar in cazul in care se infecteaza cu o viroza puternica, pot chiar si avea parte de o moarte subita. Repet, acest virus nu lasa sechele pentru sportivi, insa ii poate ataca letal si pe ei", a declarat Pompiliu Popescu pentru Gazeta Sporturilor.