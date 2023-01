Și-a tatuat numele lui Messi pe frunte și a dezvăluit calvarul prin care trece: „Am fost ținta bătăilor de joc, amenințărilor!”

Maicol Quinonez, cunoscut drept Mike Jambs, a pierdut un pariu cu prietenii săi și, entuziasmat de victoria Argentinei în fața Franței la Mondialul din Qatar, și-a tatuat numele lui Leo Messi pe frunte. Influencer-ul s-a și filmat făcând asta.

Quinonez și-a tatuat pe frunte numele lui Messi, pe unul dintre obraji D10S, iar pe celălalt cele trei stele de pe tricoul Argentinei. Bărbatul a dezvăluit că regretă decizia stupidă făcută.

Influencerul Mike Jambs dezvăluie chinul prin care a trecut după ce s-a tatuat

Într-un interviu acordat recent, Mike Jambs a dezvăluit coșmarul prin care a trecut după tatuajul pe care și l-a făcut și reacțiile negative pe care le-a primit.

„Am fost ținta bătăilor de joc, respingerilor, am fost judecat și am primit până și amenințări, totul pentru un clip pe care l-am filmat și urcat pe rețelele socialie, în care se vede că îndeplinesc un pariu pe care îl aveam promis cu prietenii mei, care spunea că dacă pierd trebuie să mă tatuez. În loc să îmi aducă lucruri pozitiv, am primit mii de probleme, atât pe plan personal cât și familial.

Spun toți că nu sunt un exemplu pozitiv pentru societate, că nu sunt un exemplu pozitiv pentru oameni, că nu sunt exemplu bun pentru copii și tineri”, a declarat Mike Jambs conform sport.es.