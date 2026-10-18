Lionel Messi şi Antoine Griezmann continuă să strălucească şi să marcheze în MLS

Antoine Griezmann a fost din nou omul meciului sâmbătă în MLS, conducând echipa Orlando cu o dublă şi o pasă decisivă în victoria cu 4-1 împotriva echipei DC United. Nici Lionel Messi nu încetează să strălucească şi a marcat o nouă dublă cu Inter Miami cu ocazia victoriei cu 3-1 împotriva echipei Atlanta.

Griezmann a deschis scorul cu o lovitură cu piciorul drept, după o combinaţie perfectă în careu (min. 15). Imediat după aceea, i-a pasat o minge superbă, cu efect, coechipierului său Martin Ojeda, care a marcat cu o lovitură acrobatică cu călcâiul (min. 22).

„Grizou” a completat tabela de marcaj în minutul 50, recuperând mingea după o pasă greşită şi finalizând cu calm cu un şut în diagonală. Cu această a 12-a victorie a sezonului din 30 de meciuri, Orlando rămâne în cursa pentru playoff-uri, ocupând locul 7 în Conferinţa de Est, ştiind că primele 7 echipe se califică direct.