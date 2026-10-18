Lionel Messi şi Antoine Griezmann continuă să strălucească şi să marcheze în MLS

Lionel Messi şi Antoine Griezmann continuă să strălucească şi să marcheze în MLS Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nebunie peste ocean!

TAGS:
Lionel MessiLeo MessimessiAntoine GriezmannMLS

Antoine Griezmann a fost din nou omul meciului sâmbătă în MLS, conducând echipa Orlando cu o dublă şi o pasă decisivă în victoria cu 4-1 împotriva echipei DC United. Nici Lionel Messi nu încetează să strălucească şi a marcat o nouă dublă cu Inter Miami cu ocazia victoriei cu 3-1 împotriva echipei Atlanta.

Griezmann a deschis scorul cu o lovitură cu piciorul drept, după o combinaţie perfectă în careu (min. 15). Imediat după aceea, i-a pasat o minge superbă, cu efect, coechipierului său Martin Ojeda, care a marcat cu o lovitură acrobatică cu călcâiul (min. 22).

„Grizou” a completat tabela de marcaj în minutul 50, recuperând mingea după o pasă greşită şi finalizând cu calm cu un şut în diagonală. Cu această a 12-a victorie a sezonului din 30 de meciuri, Orlando rămâne în cursa pentru playoff-uri, ocupând locul 7 în Conferinţa de Est, ştiind că primele 7 echipe se califică direct.

Inter Miami, echipa legendarului Lionel Messi, s-a calificat deja în plaz+off. Argentinianul a marcat o dublă în doar patru minute: o pătrundere în stilul său caracteristic, încheiată cu un şut cu stângul (min. 56), apoi, în urma unui contraatac iniţiat de Luis Suarez cu exteriorul piciorului, ameţind apărătorii cu jocul său de picioare (min. 60).

Campionul mondial din 2022 este golgheterul MLS, liga nord-americană de fotbal, cu 25 de goluri, cu mult în faţa atacantului Milan Iloski de la Philadelphia şi a celui de la Dallas, Petar Musa (19).

news.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ARTICOLE PE SUBIECT
FC Barcelona, o mașinărie care câștigă tot! Ce record au bifat catalanii după 5-2 cu Betis
FC Barcelona, o mașinărie care câștigă tot! Ce record au bifat catalanii după 5-2 cu Betis
ULTIMELE STIRI
Leeds - Manchester United 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Bryan Mbeumo deschide scorul
Leeds - Manchester United 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Bryan Mbeumo deschide scorul
Angers - Marseille 1-2, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri din Ligue 1 se joacă azi
Angers - Marseille 1-2, ACUM pe VOYO. Alte patru meciuri din Ligue 1 se joacă azi
Patrick Petre, gol cu exteriorul și torpila lui Cîrstean. FC Bacău a făcut show și atacă promovarea în Superliga
Patrick Petre, gol cu exteriorul și torpila lui Cîrstean. FC Bacău a făcut show și atacă promovarea în Superliga
Cristi Chivu, criză de nervi la Inter: „Pereții vestiarului s-au cutremurat de la țipetele lui”
Cristi Chivu, criză de nervi la Inter: „Pereții vestiarului s-au cutremurat de la țipetele lui”
Florinel Coman, înapoi la FCSB?! Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului pentru suporteri: „Binevenit”
Florinel Coman, înapoi la FCSB?! Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului pentru suporteri: „Binevenit”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Nota lui Ianis Hagi după ce a jucat în Fenerbahce - Alanyaspor

Nota lui Ianis Hagi după ce a jucat în Fenerbahce - Alanyaspor

Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect”

Marian Iancu a numit principala favorită la titlu în Superliga: „Scorul acela m-a chinuit, dar azi totul funcționează perfect”

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Cristi Chivu nu a mai venit la interviuri după victoria cu Bologna! Ce s-a întâmplat cu antrenorul român

Cristi Chivu nu a mai venit la interviuri după victoria cu Bologna! Ce s-a întâmplat cu antrenorul român



Recomandarile redactiei
Florinel Coman, înapoi la FCSB?! Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului pentru suporteri: „Binevenit”
Florinel Coman, înapoi la FCSB?! Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului pentru suporteri: „Binevenit”
Leeds - Manchester United 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Bryan Mbeumo deschide scorul
Leeds - Manchester United 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! Bryan Mbeumo deschide scorul
Cristi Chivu, criză de nervi la Inter: „Pereții vestiarului s-au cutremurat de la țipetele lui”
Cristi Chivu, criză de nervi la Inter: „Pereții vestiarului s-au cutremurat de la țipetele lui”
Laurențiu Reghecampf, fără milă la adresa lui Marius Baciu: „Cobor prea mult nivelul”
Laurențiu Reghecampf, fără milă la adresa lui Marius Baciu: „Cobor prea mult nivelul”
Astrit Selmani s-a dezlănțuit după plecarea de la Dinamo: 10 goluri în ultimele cinci meciuri
Astrit Selmani s-a dezlănțuit după plecarea de la Dinamo: 10 goluri în ultimele cinci meciuri
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Lionel Messi a scris istorie în Copa America! Victorie clară pentru Argentina la debut
Lionel Messi a scris istorie în Copa America! Victorie clară pentru Argentina la debut
Messi, din nou peste Ronaldo! Campionul mondial i-a luat fața portughezului
Messi, din nou peste Ronaldo! Campionul mondial i-a luat fața portughezului
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!