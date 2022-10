Pasiunea pentru automobile a miliardarului român, Ion Țiriac datează încă din anii '40, când fostul campion al turneului de la Roland Garros descoperea, în fragedă copilărie, trotineta și bicicleta.

Țiriac Collection este rezultatul unui hobby costisitor până și pentru afaceristul român. Începuturile colecției datează încă din anii 1980, când inginerul italian, Nicola Materazzi a proiectat mașina Ferrari F40, lansată în 1987. Ion Țiriac a beneficiat de o reducere substanțială, în momentul lansării, achiziționând contra sumei de $200,000 acest automobil, în condițiile în care acesta a fost vândut inițial cu suma de $400,000.

Ion Țiriac: „F40-ul de la Ferrari costa $200,000 dar se vindea imediat cu un milion.”

„Eu cred că fiecare copil are o pasiune pentru roată. Începe cu trotineta, cu bicicleta și așa mai departe. Eu sunt generația care sunt; la anii pe care îi am, nu pot să pretind că am avut o copilărie precum tinerii de astăzi.

Am avut o copilărie pe care o consider normală. Foarte dificilă, după Al Doilea Război Mondial, dar astfel înveți factorii vieții mult mai sănătos, cu picioarele pe pământ.

Toate treburile au plecat de la bicicleta, de la 10 Jawe, motociclete pe care le-am avut la 18-20 ani. Am avut norocul să fi scăpat cu picioarele întregi, cu capul pe umeri, iar apoi, încet-încet, am ajuns la automobil.

„Pasiunea mea a plecat de la bicicletă și de la cele 10 Jawe pe care le-am avut la 18-20 de ani.”

Vedeam prin reviste, pe stradă automobile la care doar visam. În cariera mea de jucător - fie de hochei, fie de tenis - nu am prea avut timp. Dar începusem să am bani, ca să-mi permit un obiect, altul și așa mai departe.

Nu știu dacă îmi face onoare sau sunt cam tâmpit. La un moment dat, când a apărut F40-ul la Ferrari, mie mi-a dat imediat, pentru că mă cunoșteau. Îi cunosc pe toți, mi-au dat un Ferrari - bineînțeles că a trebuit să-l plătesc - care costa 200,000 de dolari, dar se vindea imediat cu un milion. Sau nu-l luai, și luai doar contractul, iar un alt cumpărător îți oferea imediat 800,000,” a spus Ion Țiriac, în „Interviul de 10” difuzat în exclusivitate la PRO ARENA.