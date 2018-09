Cum arata BOLIDUL Mercedes de 2,5 milioane de euro pe care Tiriac il aduce in Romania! Miliardarul a comandat DOUA exemplare

Ion Tiriac e pe lista de asteptare la cel mai puternic bolid construit vreodata de Mercedes.

Miliardarul Ion Tiriac are o relatie lunga cu Mercedes si e mare pasionat de masini. Muzeul afaceristului atrage mii de oameni si e plin de masini legendare.

Tiriac nu putea rata nici viitorul Mercedes-AMG Project One, pregatit de nemti pentru lansarea oficiala din 2019. Cel mai bogat roman s-a trecut pe lista de asteptare, modelul fiind construit in doar 275 de exemplare la un pret de 2,5 milioane de euro bucata care s-au dat deja. Tiriac a cerut doua modele, unul pentru muzeul sau si altul pentru a fi scos la licitatie de catre fundatia care ii poarta numele.

Mercedes a ajuns deja in faza testelor cu noul AMG Project One, bolid ce imprumuta multe elemente din masina condusa de Lewis Hamilton in Formula 1.

Procect One are motor ce dezvolta 1000 de cai, e 100% electric si atinge 200 km/h in doar 6 secunde. Viteza de top este limitata electronic la 350 km/h.