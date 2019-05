Kira Hagi, decizie importanta la 24 de ani in cariera ei! Fiica lui Hagi a studiat actoria in SUA. FOTO

Kira Hagi a studiat actoria in SUA, iar acum e pregatita sa o predea mai departe.

La 24 de ani, fiica lui Gica Hagi a decis sa se faca profesoara de actoria. Kira e deja actrita in Romania si ar putea chiar sa faca un film despre viata tatalui ei.

Pana atunci ii invata pe cei mici din Romania meseria de actor.

Kira Hagi: Nu mi-a fost usor sa accept ca sunt adult!

"Momentul acela cand e randul tau sa dai mai departe! Nu a fost usor sa accept ca sunt adult, sa stiti! ????

Cu mult entuziasm ma pregatesc sa inaugurez DALLESGO KiDS si sa predau cursul de Actorie, dedicat copiilor cu varste intre 10-13 ani. E un curs in care vom explora universul minunat al actoriei prin jocuri si exercitii care sunt sigura ca ii va ajuta pe copii in toate aspectele vietii lor. Asa cum m-a ajutat si pe mine! Cred mult in acest fel de dezvoltare personala, altfel nu m-as fi bagat! Si sunt sigura ca o sa ne distram. Ei pe seama mea si invers!

Abia astept!", a scris Kira pe retelele de socializare.

„Kira trebuie sa faca filmul despre viata mea! Ea o sa-l faca! O sa vedeti. Are tema deja pentru asta. O sa faca si o carte”, spune Gica Hagi despre fiica sa.