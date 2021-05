Ce se va intampla cu regula celor 5 schimbari din urmatorul sezon! Pana cand vor mai putea beneficia echipele de acest amendament 

Cluburile vor mai putea beneficia de regula celor 5 schimbari si in sezonul 2021/22.

IFAB, Consiliul International al Asociatiei Fotbalului, a anuntat ca echipele vor avea dreptul sa foloseasca in continuare cele 5 schimbari pana la finalul lui 2022.

Aceasta regula temporara a fost introdusa in luna mai 2020, din cauza pandemiei provocate de Covid-19. Oficialii au dorit sa vina in ajutorul fotbalistilor, care aveau un program aglomerat, iar obisnuitele 3 schimbari s-au transformat in 5. Insa cei doi jucatori extra trebuiau introdusi pe teren in cele 3 intreruperi clasice.

IFAB a oferit un comunicat oficial in care a anuntat ca in toate competitiilor sportive profesioniste aceasta regula va mai putea fi folosita pana in decembrie 2022, invocand efectele pe care le-a avut pandemia asupra cluburilor si jucatorilor.



"Decizia a venit pe baza unei analize asupra impactului pe care Covid-19 si l-a pus in lumea fotbalului.

Amendamentul temporar vine in ajutorul jucatorilor, in conditiile in care programul a fost intrerupt si a dus la aglomerarea competitiilor intr-un timp foarte scurt", se arata in comunicatul oficial IFAB.

Ligile profesioniste din Europa si competitiile organizate de UEFA au adoptat aceasta regula dupa ce, in sezonul 2019/20, programul s-a prelungit pana in luna august din cauza pandemiei provocate de Covid-19.

Premier League este singurul campionat important din Europa care nu a apelat la 5 schimbari in anul competitional 2020/21, iar aceasta decizia a fost aprig contestata de Pep Guardiola si Jurgen Klopp, care i-au acuzat pe oficialii englezi ca nu se gandesc deloc la jucatori.

