Primele 12 etape din Superliga s-au încheiat, iar Rapid ocupă locul 2, cu 27 de puncte, la două lungimi de liderul Dinamo. Giuleștenii au opt victorii, trei remize și o singură înfrângere.

Victor Becali, impresionat de Rapid

Într-o intervenție la Sport Total FM, impresarul Victor Becali a analizat formația giuleșteană și a apreciat munca lui Daniel Pancu. Acesta consideră că Rapid poate intra în lupta pentru titlu dacă își întărește lotul în perioada de mercato din iarnă.

„Pancu, la Rapid, o treabă extraordinară cu un lot modest. Locul nu îi recomandă, dar joacă fotbal, are reacție imediată, îmi place cum arată Rapid. Dacă face achiziții în iarnă, se pot bate la campionat”, a spus Victor Becali.

Pentru giuleșteni urmează un duel important cu FCSB. Derby-ul este programat sâmbătă, 24 octombrie, nu mai devreme de ora 21:00, și va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro.