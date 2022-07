Cântăreața a anunțat oficial despărțirea la începutul lunii iunie, după ce presa internațională a dezvăluit că l-ar fi prins pe Gerard Pique cu o altă femeie. De atunci, au apărut diferite zvonuri legate de relația lor, conform cărora fotbalistul s-ar fi mutat singur de ceva timp, iar cuplul se dezbinase de câteva luni bune.

Implicată în plin scandal după ce a fost acuzată de fraudă fiscală de statul spaniol, Shakira vrea să se mute la Miami împreună cu cei doi băieți pe care îi are cu Gerard Pique, Milan și Sasha, și încearcă să îl convingă pe fotbalist să accepte să lase copiii să plece.

Condițiile puse de Gerard Pique pentru a-și lăsa copiii să se mute cu Shakira



Cariera nu l-ar lăsa pe jucătorul Barcelonei să își vadă copiii atât de des pe cât și-ar dori în cazul în care s-ar muta în SUA, astfel că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care se opune. Artista nu se simte legată de oraș, odată cu despărțirea de fotbalist, motiv pentru care ar prefera să plece.

Cu toate astea, Gerard Pique ar fi dispus să accepte ca băieții să se mute cu Shakira, însă i-ar fi pus două condiții cântăreței. Conform cotidianului Marca, în cadrul emisiunii „La mesa caliente” s-a dezvăluit că fotbalistul a pus două condiții pe care nu e dispus să le negocieze.

Gerard Pique i-a cerut Shakirei să îi ofere cinci bilete de avion la first class pe an pentru a-și vizita băieții. De asemenea, jucătorul i-ar fi cerut fostei sale partenere să îi achite o datorie pe care o are la el, care se ridică la 400.000 de dolari, aproximativ 391.000 de euro.