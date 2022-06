Fostul fotbalist Boris Keca, acum antrenor de juniori la academia CS Dinamo București, a trăit pe pielea lui sălbăticia Războiul Bosniac (martie 1992 - noiembrie 1995), când a trebuit să-și părăsească casa, împreună cu familia, de mai multe ori. Acesta spune că ce se întâmplă acum în Ucraina este o tragedie, dar că citește și presa din Serbia, un aliat al Kremlinului, și că a început să creadă că luptele au o miză geopolitică mondială, mult mai mare decât încleștarea dintre soldații ruși și cei ucraineni.

"Eu m-am născut la Bihaci, acolo ne-a prins războiul. Acum e aproape de granița cu Croația, pentru că granița cu Croația înconjură toată țara. Dar noi suntem de etnie sârbă. Înainte, nu exista vamă între republici. După război, trebuie să treci prin vamă peste tot. Familia mea a plecat de acolo, pentru că în zonă erau majoritari musulmanii. A fost un fel de reciprocitate, au cam plecat toți din zonele unde erau ceilalți majoritari. Ne-am mutat de mai multe ori, iar tata chiar a fost mobilizat să participe la război. A tras, pentru că trăgeau toți. A fost ca în România, la Revoluției, nu știai în cine tragi. Eu am făcut armata abia când s-a terminat războiul, nu am prins luptele.

Poate înțeleg mai bine și situația din Ucraina, tensiunea și ce se întâmplă acolo, din această cauză. Mi se rupe inima de civili, de refugiați, de victime. Dar nu știu concret ce a fost în Ucraina, de la ce a pornit războiul. Mă mai uit la știri sârbești și văd și varianta cealaltă, ce spun ceilalți. Pun într-o balanță și mi se pare că adevărul e undeva la mijloc. Nici ucrainenii nu sunt îngerași și acolo sunt interese care ne depășesc pe noi, oamenii de rând. Proabil că e un conflict Rusia - America sau Rusia - NATO, nu doar Rusia - Ucraina.

Situația în Bosnia e destul de stabilă, dar prin Acordul de la Dayton s-au stabilit două entități, Republica Srpska și Federația Bosniei și Herțegovinei. E o situație politică complicată, pentru că sârbii au președintele lor, care merge și îi reprezintă în Parlamentul, la fiecare șase luni se schimbă președintele comun. Eu știu povestea, am trăit-o pe propria pielea mea, și am văzut că în Europa sârbii sunt considerați singurii agresori.

Chiar și în România se știe foarte puține despre acel război. Noi de mai multe ori ne-am apărat decât am atacat. Cum să spui de sârbi că sunt agresivi, când vine NATO în 1999 și bombardează Belgradul 80 de zile? Cum ar fi să bombardeze acum Bucureștiul din senin 80 de zile? Acum se cere ca țara să intre în UE și în NATO, dar cred că mai sunt resentimente, nu cred că o să intre prea curând.

În primii ani a contat etnia, la echipa națională a Bosniei. Sârbii au fost cam excluși, nu prea au fost chemați. Dar acum situația este mai echilibrată. Sunt Krunici de la Milan, Cimirot, Bilbija, Danilovici, Stevanovici, câțiva portari, sunt mai mulți jucători sârbi. Fiind selecționerul bulgar, nu prea mai contează cine ce este chemat, nu există reproșuri. De asta a și fost o soluție acceptată de toți. În război s-au întâmplat multe, erau resentimente, iar imediat după s-a păstrat puțin distanța. Acum, Bosnia arată ca o echipă unită și valoroasă.

Mie mi se pare că avem multe lucruri în comun, sârbii, croații și bosniacii. Practic, avem aceleași gene, doar că sunt religii diferite. Bosniacii sunt slavi musulmani, nici nu existau ca naționalitate diferită înainte să dea Tito legea, în anii '60. În Bosnia a fost un război urât și încă mai sunt răni, cred că mai e nevoie de încă niște ani, poate încă o generație, că să lăsăm totul în urmă. Eu mă consider sârb din Bosnia. Am vrut să iau cetățenia română, pentru că sunt căsătorit cu o româncă și sunt stabilit la București, dar nu mi se dă voie de către guvernul bosniac. Probabil, că o să o iau pe cea sârbă, pentru că mi se dă voie. Am rude în Serbia, sunt legat de această țară, nu pot să ascund acest lucru", a declarat Boris Keca pentru Sport.ro.

Boris Keca (44 ani) s-a născut la Bihaci (Bosnia și Herțegovina), a fost junior la Borac Banja Luka (1991-1998) și a evoluat la Borac Banja Luka (1995-1996), BSK Banja Luka (1996-1998), Omladinac Banja Luka (1998-1999), FC Național București (1999-2003), FC Brașov (2003-2004), FCSB (2005), Pandurii Tg. Jiu (2005-2006), FC Argeș Pitești (2006-2007), Concordia Chiajna (2007-2008) și Voința Domnești (2008-2009). El deține licența B de antrenor și a pregătit echipe de juniori ale cluburilor Pro Luceafărul București, FC Dinamo 1948 (2018-2022) și CS Dinamo București (2021-prezent), fiind unul dintre cei mai respectați antrenori la nivel juvenil din noua generație. Este căsătorit cu o româncă, deține doar cetățenia bosniacă, antrenează grupa 2007 de la CS Dinamo și are un băiat fotbalist.