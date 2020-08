Poli Iasi - Chindia Targoviste, LIVE TEXT, de la 16:00 | Daniel Pancu debuteaza pe banca moldovenilor! ECHIPELE DE START

Din articol Echipele de start:

Urmarim si comentam impreuna Poli Iasi - Chindia pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Daniel Pancu debuteaza astazi pe banca lui Poli Iasi in noul sezon din Liga 1. Moldovenii primesc vizita Chindiei lui Emil Sandoi, care si-a pastrat locul din Liga 1 dupa ce a invins-o pe Mioveni la baraj.

In playout-ul din sezonul trecut, Poli s-a impus in dubla mansa in fata Chindiei, scor 2-0 in deplasare si 1-0 pe teren propriu.

"Ca sa castigi un meci este nevoie de 11 jucatori, noi vom avea 16 la meciul de duminica. In situatia data e mult hazard, multa intamplare. Sper sa avem si sansa, dar dorinta noastra este sa luam trei puncte. Sunt posturi descoperite, unele unde este un singur jucator. Doar la mijlocasii centrali am dubluri. Astept sa definitivam lotul numeric, asteptam trasferuri. Conducerea stie foarte bine ce tip de jucatori imi doresc, le-a spus ce sistem vreau sa joace echipa. Sper sa rezolvam in cel mai scurt timp, as prefera ca pana la pauza de doua saptamani sa avem macar 18 jucatori de aceeasi valoare. Fundas stanga nu este niciunul, vreau dubluri la atacanti, atacant stanga, dreapta, central", spunea Daniel Pancu la conferinta de presa.

Echipele de start:

Poli Iasi: Axinte - Frasinescu, Mihalache, Baxevanos - Lopes, Popadiuc, Cristea, Passaglia, Onea - Hazan, Cristea

Antrenor: Daniel Pancu

Chindia: Moldovan - Martac, Dinu, Pitian, Dumitrascu - Negut, Rata, Yameogo, Ionita - Serban, Florea

Antrenor: Emil Sandoi