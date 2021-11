Cum se înțeleg Adrian Mutu și Alexandra Dinu la 18 ani după divorț? Tehnicianul a dezvăluit tot despre legătura lor

Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2001-2003, iar divorțul lor a survenit din cauza problemelor cu drogurile pe care le-a avut fotbalistul.

În cadrul podcast-ului "La Măruță", Adrian Mutu a vorbit despre relația actuală pe care o are cu frumoasa actriță și despre felul în care se înțeleg în prezent.

"Acum vorbim, suntem în relații bune, nu avem nicio problemă. Suntem și apropiați de vârstă, ne-am maturizat amândoi. Și Alexandra are viața ei, are o nouă relație, e fericită, e ok, sper și ea să facă pasul a doua oară, cât mai curând.

Spre fericirea ei spun asta, nu știu dacă va mai fi mamă, pentru că nu o văd așa convinsă și are și ea spre 41 de ani acum. Nu știu dacă va mai face copii, întrebați-o pe ea. A avut grijă de Mario, i-a dat o educație bună, și-a făcut treaba, ca să zic așa. Acum, probabil a venit și timpul să se gândească puțin la ea.", a declarat Adrian Mutu, în podcast-ul "Acasă la Măruță".