Poveste fabuloasă istorisită de Mutu. De ce nu a mai jucat naționala României pe Ghencea 

Invitat la podcastul "Acasă la Măruță", fostul antrenor al formației FCU Craiova a adus aminte de o partidă a primei reprezentative jucată pe stadionul Ghencea, în preliminariile pentru CE 2012.

La o înfruntare România - Belarus 2-2, Mutu a fost bombardat de fani cu o ploaie de înjurături. Cunoscut ca un simpatizant al celor de la Dinamo, echipă la care a jucat în turul campionatului 1999-2000, piteșteanul a fost luat în malaxorul injuriilor de fanii Stelei.

Cum au decurs lucrurile și de ce nu a mai jucat România mult timp pe Ghencea? Poveștește cel mai bun marcator român din Serie A.

"Îmi aduc aminte de meciul ăla cu capul spart. Atunci s-a întâmplat un lucru ciudat, am fost foarte supărat pe suporterii români, jucam pe vechiul Ghencea. Se știe rivalitatea dintre Dinamo și Steaua. Eu dădusem ambele goluri ale României, am sărit la cap cu unul dintre fundașii Belarusului și am primit un cot exact deasupra frunții, a început să-mi curgă sânge pe toată fața.

Mi-au pus două copci, dar n-am mai jucat că n-am mai vrut eu. M-am dus în spatele porții, erau niște așa-ziși suporteri ai României, pentru că eu nu pot să cred că ăia erau suporterii României. Au început să mă înjure de nevastă de tot... era 2-0 pentru România, eu reprezentam România, dădusem și două goluri și ăla mă înjura acolo de tot și de toate, mi-a umplut frigiderul.

M-am uitat la el și i-am zis 'mare prost ești, eu nu mai joc pentru tine'. I-am făcut semn lui Piți că vreau schimbare, și atunci am zis că dacă România mai joacă pe Ghencea, eu nu mai vin. Și România n-a mai jucat pe Ghencea!", a povestit Mutu, în podcastul "Acasă la Măruță".