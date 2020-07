Cristi Borcea a facut O AVERE in timp ce se afla la inchisoare: "Nu a inventat nimic Mitica Dragomir! Am facut 70 de milioane de euro!" Cu ce se ocupa acum

Fostul finantator al lui Dinamo a facut patru ani de inchisoare dupa ce a fost condamnat in 'Dosarul Transferurilor'.

Cristi Borcea a fost condamnat la inchisoare in martie 2014, pentru 'Dosarul Transferurilor' si eliberat dupa patru ani, insa a fost condamnat la inca 5 ani de inchisoare in 'Dosarul Retrocedarilor' si a fost eliberat definitiv noua luni mai tarziu. In luna noiembrie 2019, fostul finantator al lui Dinamo a iesit din inchisoare.

Desi a fost inchis o buna perioada de timp, Borcea a continuat sa faca o avere din inchisoare si a confirmat dezvaluirile facute de Mitica Dragomir.

"Cu buteliile am inceput inainte si cu buteliile sunt si acum. Deci acum tot butelii fac. Dupa 30 de ani, tot cu asta ma ocup. Butelii, petrol si gaze. Fac doar ce am invatat. In ce m-am bagat si n-am stiut, am pierdut. Acum am 3 000 de angajati si ma ocup de agricultura si de turism.

La Cetate am o afacere cu Netoiu. Avem de toate acolo, pamant, masini agricole. Cu Netoiu e pericol mare, mare cu el. E toata ziua acolo si are o pofta de munca. E asociatul, prietenul si fratele meu. Ne merge bine. A scris Ziarul Financiar ca am facut 70 de milioane de euro cat timp eram in detentie. N-a inventat nimic Mitica Dragomir. Am facut banii astia", a declarat Cristi Borcea pentru Gazeta Sporturilor.