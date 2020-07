Borcea a dezvaluit cati copii a facut in detentie si cati are in total: "Am reusit sa-i strang pe toti!"

Cristi Borcea (51 ani) a fost inchis aproape 5 ani pentru deturnare de fonduri, prejudicierea statului, fals in acte si inselaciune.

Fostul actionar al lui Dinamo a petrecut aproape 5 ani in inchisoare si a fost eliberat in toamna anului trecut. Intr-un interviu recent, Borcea a povestit care erau conditiile din penitenciar, dar a vorbit si despre unul dintre cele mai arzatoare subiecte: copiii sai.

Omul de afaceri a marturisit cati copii are in total si pe cati dintre ei i-a facut in detentie.

"Da, am 9 copii. Am reusit sa-mi adun toti copiii anul trecut, in vara. Eu eram in detentie si am avut permisie sa ies cinci zile din penitenciar. Atunci i-am vazut pe toti. Cu copiii din America, cu Alex si Gloria, e mai greu. Coco, baiatul meu, e tot dinamovist. Are 17 ani. Bine, toti sunt dinamovisti. Sangele apa nu se face.

Am patru copii conceputi in detentie. Cei trei cu Valentina si Gloria din cea de-a doua casatorie.

Nu am fost niciodata la camera nuptiala. Toti sunt facuti in permisie. Mi-a trecut si mie mai usor. Am avut adrenalina, stimulent", a declarat Cristi Borcea pentru Gazeta Sporturilor.