Episod INCREDIBIL cu Dolha si Borcea in prim-plan! Cum i-a oferit fostul finantator al lui Dinamo un ceas de 20 000 de euro

Emilian Dolha a povestit un episod cu Cristi Borcea in urma caruia a primit un cadou extrem de scump.

Cristi Borcea i-a oferit un ceas extrem de scump fostului portar al lui Dinamo dupa o serie de prestatii extrem de bune. Fostul finantator al 'cainilor' obisnuia sa le ofere cadouri in bani jucatorilor sai, insa cu Dolha nu a putut ajunge la o intelegere.

Desi nu a reusit sa ii ofere bani, Dolha a povestit cum a ajuns sa primeasca un ceas de 20 000 de euro.

"E o poveste mai lunga. Borcea mi-a promis niste bani inainte de un meci, am castigat cu 1-0 cu CFR, am fost cel mai bun om al partidei.

M-a sunat dupa acea confruntare sa-mi zica sa vin la el ca sa-mi dea banii, dar i-am spus ca a gresit omul, nu am nevoie de bani, eu imi facusem datoria, asa cum si-o facusera toti colegii mei.

Cand am vazut ca o da de gard si incepe sa tipe si mai tare, i-am zis sa se opreasca. Am incercat sa-l lamuresc ca nu e ok fata de colegi.

Apoi a insistat si mi-a zis sa ma duc a doua zi pe la biroul lui. Habar n-aveam unde era biroul lui, desi astia ai mei mai stiau unde e. Cand l-m vazut atat de insistent, l-am rugat sa-mi dea un ceas, stiam ca are o colectie impresionanta. I-am zis sa nu ma cheme pentru bani ca nu am de ce sa ma duc.

Si, intr-un final, la sase luni distanta, dupa ce am batut Steaua cu 1-0, m-am vazut cu el si si-a dat ceasul jos de la mana si mi l-a dat. Era un Audemars Piguet de vreo 20.000 de euro.

Borcea si-a dat seama ca nu eram omul lui, a realizat asta si apoi a inceput sa ma critice. Cand ma gandesc retrospectiv, ma bufneste rasul", a declarat Dolha la Digi Sport.