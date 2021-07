Tyson Fury lovește din nou: "Nu sunt apreciat. Spre deosebire de Hamilton, eu trăiesc și plătesc taxe în Marea Britanie"

Boxerul spune că a plătit taxe de 9 milioane de lire sterline, în ultimul an, dar este socotit proscris, în timp ce Lewis Hamilton este considerat un erou, deși trăiește într-un paradis fiscal.

Fury, care a primit titlul de boxer al anului din partea televiziunilor ESPYS și ESPN, a apărut pe de două ori pe coperta revistei Ring Magazine, la categoria "Fighter of the Year" și a fost votat ca cel mai bun pugilist de către Boxing Writers' Association of America, spune că este dezamăgit de modul în care este perceput în Marea Britanie.

El a declarat că "spre deosebire de Lewis Hamilton, eu trăiesc și plătesc taxe în Marea Britanie, numai anul trecut am dat taxe de 9 milioane de lire sterline. Nu sunt pe nicio listă de onoare, în ciuda faptului că am făcut campanii de îmbunătățire a sănătății mintale, care au salvat mii de vieți. Nu sunt trist, sunt doar dezamăgit. Mă simt ca și cum cineva foarte apropiat de mine m-a dezamăgit profund. Dar sunt fericit că sunt viu ca să îmi iau o vacanță de două săptămâni și să ma întorc la nevasta gravidă și la cei cinci copii".

Pugilistul face trimitere la Lewis Hamilton, de 7 ori campion in F1, care s-a remarcat ca un activist proeminent în lupta împotriva rasismului, în ultimii ani, dar care a fost criticat pentru că și-a mutat reședința fiscală la Monaco, într-un paradis fiscal, pentru a plăti taxe mai puține. În trecut, Fury a declarat inclusiv că este discriminat, din cauza statutului său de "gypsy" (persoane care nu au dimiciliu stabil și își mută caravana pe teritoriul Marii Britanii), dar că nu s-a plâns de acest lucru, așa cum au făcut sportivii de culoare în 2020.

LUPTA FURY - WILDER, AMÂNATĂ DUPĂ CE "GYPSY KING" S-A INFECTAT CU COVID-19

După un blocaj de 17 luni din cauza pandemiei, rejucarea meciului dintre britanicul Tyson Fury (32 ani) și americanul Deontay Wilder (35 ani), pentru titlul mondial WBC la categoria supergrea, a fost amânată din nou, cel mai devreme pentru luna octombrie 2021, pentru că cel supranumit "Gypsy King" și mai mulți membrii ai staff-ului său au fost testați pozitiv pentru coronavirus.

Meciul trebuia să aibă loc pe 24 iulie, la Las Vegas, iar locul lui Fury în gală ar putea fi luat de Dillian Whyte (33 ani / Marea Britanie / 28 victorii, 19 KO, 2 înfrângeri la profesioniști), fost deținător de titluri de kickboxing, precum BIKMA British și K1 Europe.

Amânarea înseamnă că mult așteptatul meciul dintre Fury și Anthony Joshua, care trebuia să aibă loc în decembrie 2021 și care era supranumit "Battle Of Britain", se amână și el. Joshua își va apăra titlurile IBF, WBA și WBO, în fața ucraineanului Oleksandr Usyk, pe 25 septembrie, într-o gală desfășurată pe Tottenham Hotspur Stadium din Londra.