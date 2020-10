MEGA-BATALIE! Anthony Joshua se va lupta cu Tyson Fury intr-un meci cu toate centurile de la categoria GREA pe masa! De ce a renuntat 'Gypsy King' la duelul cu Deontey Wilder

Tyson Fury si Anthony Joshua sunt foarte aproape de a se intelege cu privire la organizarea unei lupte, cu toate centurile de la categoria grea pe masa.

Campionul de "necontestat" ar urma sa se decida in primavara anului 2021, cel mai probabil pe stadionul Wembley. Trilogia dintre Deontay Wilder si Tyson Fury nu se va mai implini, deoarece gala din decembrie a fost anulata. Lui Wilder ii va expira dreptul contractual la o revansa.

In cazul in care restrictiile pentru fani vor ramane aceleasi, gala va fi organizata in Orientul Mijlociu sau China.

Inainte de lupta dintre cei doi, Fury va face o "incalzire" pentru a-si apara centura, iar Anthony Joshua va lupta contra bulgarului Kubrat Pulev, punandu-si la bataie centurile WBA, IBF, WBO pe data de 12 decembrie.

Daca niciunul dintre cei doi nu va pierde in aceasta iarna, Fury sau Joshua va deveni pentru prima data de la Lennox Lewis incoace, "campion de necontestat".

Lupta dintre Anthony Joshua si Kubrat Pulev se va disputa fara spectatori.

