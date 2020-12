Declaratii HALUCINANTE despre Mike Tyson! Un fost star al boxului sustine ca 'Iron Mike' ii poate invinge pe Tyson Fury si Anthony Joshua 

George Foreman a fost fascinat de prestatia lui Mike Tyson, din meciul demonstrativ, impotriva lui Roy Jones JR.

Meciul dintre cei doi a avut loc luna trecuta si s-a incheiat la egalitate dupa 8 runde. Dupa 15 ani de pauza, Tyson a lasat o impresie frumoasa in ring, iar mai multi specialisti ai sportului au spus ca el ar fi trebuit sa fie invingator in meciul demonstrativ.

George Foremen, fost boxer profesionist, surprinde mereu cu declaratiile sale. El a spus pentru Daily Mail ca Tyson ar fi capabil sa invinga orice campion actual la categoria supergreilor, facand referire chiar si Tyson Fury si Anthony Joshua.

"Daca va mai avea oportunitatea sa lupte inca trei meciuri demonstrative de aceeasi intensitate, l-as sustine pe Tyson sa lupte impotriva oricarui pretendent la titlul mondial. Ba chiar si impotriva unui campion!

aca ar fi o conjunctura potrivita si Tyson ar mai avea sansa sa lupte in meciuri demonstrative cu inca trei nume grele ale boxului, atunci cred ca ii poate invinge pe pugilistii de azi care viseaza la titlul mondial, ba chiar si pe campionii actuali. Am avut meci demonstrativ cu Sonny Liston, l-am vazut pe Muhammad Ali in gale demonstrative, dar asa ceva, ce a facut Tyson, n-am vazut vreodata", a spus George Foremen pentru Daily Mail.

George Foreman a fost campion mondial la categoria grea si campion la Jocurile Olimpice din 1968 de la Mexico City.

In urma meciului demonstrativ, desfasurat in Staples Center din Los Angeles, Tyson va primi 10 milioane de euro si a declarat chiar de la inceput ca toti banii vor fi donati in scopuri caritabile. Roy Jones JR va incasa suma de 1 milione de euro.