Acuzații șocante pentru starul lui United: și-a atacat fosta iubită când era însărcinată și i-a tăiat degetele cu un pahar spart aruncat spre ea

Într-un interviu acordat publicației braziliene UOL, Gabriela Cavallin, influencer și DJ, l-a acuzat pe fotbalistul naționalei că a atacat-o în diferite rânduri, în perioada iunie 2022 - mai 2023. Mai mult, sursa citată a publicat și dovezi, fotografii și capturi ale mesajelor dintre cei doi, acuzându-l pe Antony că a aruncat un pahar spre ea, iar în încercarea de a se apăra s-a tăiat la degete până la os, scrie goal.com.

Modelul a recunoscut că a fost atacată prima dată pe 1 iunie 2022, când era însărcinată. Cei doi erau în vacanță și se aflau în mașină când jucătorul a amenințat că o aruncă din mașina în mișcare.

Gabriela a relatat totul și a dezvăluit că a pierdut și sarcina, în 16 săptămâni: „A spus că dacă nu stau cu el, atunci nu voi fi cu nimeni. I-am spus că sunt însărcinată, că mă sperie, că mi-o ia pulsul razna, tremuram de frică”. Totodată, a vorbit și despre incidentul care a avut loc pe 15 ianuarie 2023, când a transmis autorităților că jucătorul a lovit-o cu capul, cu pumnul și i-a dislocat un implant mamar.

„Nu îmi amintesc exact despre ce a fost cearta, însă era legat de cineva cu care am fost în urmă cu câțiva ani. M-a împins în piept și mi-a întors siliconul. Apoi am mers în Brazilia pentru operație, a trebuit să schimb totul. Mi-a zis: 'nu am vrut să te rănesc, a fost accidental, nu a fost un pumn, doar te-am împins și te-am ținut blocată la perete'”, a relatat tânăra.

În interviul acordat, Cavallin a relatat și ultimul incident dintre cei doi, care a avut loc pe 8 mai, când Antony i-a tăiat degetele până la os cu paharul aruncat spre ea: „Știam că trebuie să plec, dar nu puteam. Îmi plăcea de el mult, aveam multă speranță. Eram atașată la începutul relației, pentru cum s-a comportat cu mine la început. În ultima zi a fost totul foarte serios. Am fost extrem de speriată că nu aș putea să mai ies din casă.

Antony a închis ușa de la casă și nu mă lăsa să plec, mi-a tăiat degetul, eram rănită. Mi-a spart toate lucrurile, mi-a luat pașaportul”.

Cavallin a făcut o plângere la poliția din Sao Paulo, în iunie 2023, dar și în Manchester. Antony a publicat un comunicat în care spunea că acuzațiile care îi sunt aduse sunt false, însă preciza că autoritățile se vor ocupa de caz.

