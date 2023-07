Mesaj războinic al ucrainencei descalificate după ce a refuzat să-i strângă mâna unei rusoaice: „Nu ne vor forța la pace!”

Olga Kharlan a învins-o categoric pe Anna Smirnova, însă la finalul confruntării a refuzat să îi ofere mâna adversarei sale, o practică comună în scrimă și impusă de regulamentul Federației Internaționale, motiv pentru care a fost descalificată.

Anna Smirnova a refuzat să părăsească locul de concurs întrucât nu a fost salutată de către Olga Kharlan. Ca urmare, oficialii FIE au luat măsuri și au decis să o descalifice pe sportiva ucraineană din competiție.

După incident, Olga Kharlan și-a exprimat poziția prin intermediul contului său de Instagram, subliniind că nu a dorit să îi strângă mâna adversarei sale și că acest gest a fost făcut din inimă.

Olga Kharlan, mesaj războinic după ce a refuzat să-i strângă mâna rusoaicei Anna Smirnova

Kharlan a transmis că sportivii ucraineni sunt pregătiți să se confrunte cu rușii pe terenurile de sport, iar refuzul de a le strânge mâna acestora va reprezenta mereu un mesaj puternic și simbolic de rezistență și opoziție față de Rusia (țară aflată în război cu Ucraina).

„A fost o zi dificilă și foarte importantă. Ce s-a întâmplat ridică o mulțime de semne de întrebare. Nu am vrut să îi strâng mâna acelei sportive și am acționat din inimă.

Când am auzit că vor să mă descalifice, am fost rănită atât de tare încât țipam de durere. Cred că înțeleg, la fel ca oricine altcineva din această lume, o lume sănătoasă, că regulamentul trebuie schimbat, pentru că lumea se schimbă.

A fost o zi grea, nervozitatea şi-a spus cuvântul. Problema mea a fost cum voi aborda acel meci contra unei rusoaice, chiar şi în calitatea de sportiv neutru. Deci, m-am gândit mult la asta, mi-am stăpânit emoţiile şi mi-am făcut treaba bine, pentru că am câştigat cu 15-7. Când am părăsit pista, am căzut în genunchi şi am început să plâng.

Mesajul meu de astăzi este că noi, sportivii ucraineni, suntem pregătiţi să-i înfruntăm pe ruşi pe terenurile de sport, dar nu le vom strânge mâna niciodată. Ei nu ne vor forţa niciodată la pace”, a transmis Olga Kharlan.