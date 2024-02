Retrasă din activitate, Larisa Iordache, una dintre cele mai talentate gimnaste din România ultimilor două decenii, lucrează la CS Dinamo și antrenează viitoare stele ale sportului care a făcut un excelent PR României pe toate meridianele. "Pici", cum îi spuneau colegele de generație, trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste cu Cristian Chiriță.

Larisa Iordache, dezvăluiri despre jumătatea sa

Multipla medaliată la JO, CM și CE a vorbit despre iubitul său, jucătorul de tenis de masă Cristian Chiriță, și a dezvăluit felul în care s-a dezvoltat relația lor.

“Prima dată când l-am văzut nu m-am gândit la ceva pentru că m-am întâlnit, de fapt, cu un prieten. Așa a început relația noastră, fiind prieteni și fiind alături unul de celălalt. Ne sfătuiam, ne susțineam. Luând lucrurile de la început, comunicând despre orice îți dorești, a fost cel mai bine.

Consider că trebuie să îi spui clar omului de lângă tine ce-ți dorești ca să vezi dacă funcționați. Încet încet ne-am atașat unul de altul și am lăsat sentimentele să vină de la sine. Ne-am dorit ceva foarte natural și lin pentru a putea noi să acceptat tot ceea ce ni se întâmpla. La început am avut răbdare unul cu altul, să ne descoperim. Noi nu am început cu gândul de a avea o relație, voiam doar să fim unul alături de altul.

Cred că asta s-a întâmplat reciproc. Ușor ușor te atașezi de ceea ce gândește un om, de cum simte lucrurile. El, când câștiga la meciuri, mă suna să-mi spună, mie când îmi ieșea un proiect îl sunăm, chiar dacă eram prieteni. Am lăsat lcururile să vină ușor, fără să ne grăbim, și asta ne-a ajutat foarte tare”, a declarat Larisa Iordache, potrivit Fanatik.