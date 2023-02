Fosta campioană a României la gimnastică primește de la stat 14.000 de lei după retragerea din sport, în urmă cu un an. Larisa Iordache nu s-a îndepărtat însă de gimnastică, iar în prezent este antrenor la CS Dinamo, unde speră să creeze o nouă generație de aur în gimnastica românească.

Cum își cheltuie Larisa Iordache banii primiți

Larisa a vorbit despre renta viageră pe care o încasează lunar datorită performanțelor sale din gimnastică, dezvăluind că investește în „plăcerile sufletului”.

„Renta viageră o cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur și așa cheltui eu banii”, a declarat Larisa Iordache potrivit Fanatik.

Larisa Iordache s-a despărțit de iubit

Totodată, Larisa a dezvăluit că s-a despărțit recent de iubitul cu care era într-o relație de doi ani. Tânăra a spus care au fost motivele din spatele deciziei luate, dar și ce își dorește de la viitoarea relație.

„Nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Am stabilit de la început că atunci când viziunile se schimbă, ne spunem asta. Eram împreună de 2 ani. Nu ne-am înșelat sau ceva… Nu mai eram pe aceeași lungime de undă.

Eu îmi doresc o relație serioasă și să-l găsesc pe alesul meu. Îmi doresc o familie frumoasă, vreo 2 copii și îmi doresc și să adopt unul. Mă gândesc să-mi găsesc bărbatul ăla care să-și dorească acest lucru. Și bărbatul ăla care să iubească ce a ales…că în ziua de azi sunt foarte multe tentanți”, a adăugat tânăra.