Incredibil! COSR, "sustinere totala pentru Florin Bercean", antrenorul lotului olimpic de judo, dupa ce mai multe sportive au dezvaluit abuzurile la care au fost supuse

Mihai Covaliu, presedintele Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, spune ca antrenorul lotului de judo, Florin Bercean, "are parte de sustinere totala" in cadrul COSR.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Mihai Covaliu, presedintele COSR, spune ca Florin Bercean, antrenorul lotului olimpic de judo, are parte de toata sustinerea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, in contextul in care Bercean a fost acuzat de mai multe sportive de abuzuri grave.

Gazeta Sporturilor a publicat in ultimele saptamani o serie de dezvaluri ale unor sportive care au facut parte din lotul de judo, care il incriminau pe Florin Bercean. Investigatia Gazetei a ajuns pe masa COSR.

"Am ascultat ceea ce au avut de spus reprezentantii FR Judo. S-au desprins cateva concluzii despre care vom vorbi pe larg intr-un alt interviu. Am facut o recomandare Comisiei de Etica sa se intalneasca si sa puna cap la cap informatiile care au aparut. Concluziile vor fi aduse in fata mass-media. Comisia de Etica va face demersurile pe care le considera. Din ceea ce stim, nu exista niciun fel de plangere penala inaintata catre Federatia Romana de Judo."

Ce pot sa va spun e ca in cadrul COSR sustinerea pentru performerul si antrenorul Florin Bercean este una totala", a spus Mihai Covaliu.