Floyd Mayweather, tinta unui asasinat in urma cu putin timp! Un bodyguard a fost impuscat!

O informatie socanta din Statele Unite - Floyd Mayweather ar fi fost tinta unui asasinat.

Un bodyguard care se afla in coloana de masini din care facea parte Floyd Mayweather a fost impuscat in aceasta dimineata, in apropierea hotelului InterContinental din Atlanta, scrie TMZ.

Mayweather, impreuna cu mai multi apropiati si bodyguarzi, se intorceau cu trei SUV-uri dintr-un club aflat in apropiere.

Atacatorul a tras dintr-o masina care mergea paralel cu coloana lui Mayweather.

Exista suspiciunea ca Floyd Mayweather a fost cel vizat, dar politistii nu au facut deocamdata niciun comentariu pe aceasta tema.

Politia inca il cauta pe atacator.