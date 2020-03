BOMBA! LEGENDA Tom Brady paraseste New England Patriots dupa 20 de ani! Prima reactie a celui mai TITRAT jucator din fotbalul american

Tom Brady era jucatorul echipei de fotbal american New England Patriots.

Brady (42 de ani) a fost jucatorul lui Patriots din anul 2000 si a castigat alaturi de acestia de 6 ori Super Bowl, cea mai populara competitie de pe teritoriul Americii.

Patriots s-a impus la Super Bowl cu Brady in teren in 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 si 2018, la ultimul triumf avand deja 41 de ani impliniti.

Brady a fost de alte 3 ori in echipa infranta din Super Bowl.

"Patriots va fi intotdeauna o parte din mine, nu stiu ce imi rezerva viitorul in fotbalul american. E timpul pentru mine sa deschid un nou capitol in viata si in cariera mea.

Desi cariera mea fotbalistica se va muta in alta parte, apreciez tot ce am reusit aici si sunt recunoscator pentru realizarile echipei noastre.", a spus Tom Brady.

Brady este liber de contract si va putea sa negocieze liber cu echipele rivale incepand de luni, odata cu deschiderea ferestrei de transferuri.

"Am vrut sa va multumesc tuturor fanilor incredibili si suporterilor Patriots. Massachusetts a fost casa mea timp de 20 de ani, au fost cu adevarat cele mai fericite doua decenii pe care mi le-am putut imagina in viata mea si nu am altceva decat dragoste si recunostinta pentru timpul petrecut in New England. Suportul a fost coplesitor, as dori ca fiecare jucator sa il poata experimenta.", a scris Tom Brady pe o retea de socializare.

Brady ar putea merge la Los Angeles Chargers, care are nevoie de un nou fundas odata cu retragerea fundasului veteran Philip Rivers, care va pleca. Antrenorul Bruce Arians, l-a numit pe Brady drept potential obiectiv. O alta destinatie ar putea fin San Francisco 49ers, care a fost la mai putin de 3 minute de castigarea editiei 54 a Super Bowl. Au aparut informatii conform carora, clubul din copilarie al lui Brady este interesat sa il aduca acasa in California.