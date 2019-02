Doua lovituri uriase pregatite de CSM Bucuresti, de la ETO Gyor! Kurtovic pleaca in Ungaria, dar cea mai buna handbalista a Norvegiei poate veni la Bucuresti

CSM Bucuresti isi face echipa tare ca sa fie sigura ca ia Liga la anul. Pintea, dar si cea mai buna handbalista a Norvegiei, Mork, sunt aproape sa vina la Bucuresti.

Marele transfer al verii ar putea fi Nora Mork. Campioana mondiala si europeana cu Norvegia, Mork e accidentata de un an. Ea s-a operat de doua ori la genunchi si a anuntat ca nu va mai continua cu Gyor!

Crina Pintea a impresionat la EURO, in finalul lui 2018, si a semnat cu Gyor. Are contract pana in vara, iar CSM vrea sa o aduca acasa dupa 4 ani.

Oana Manea se va retrage la 34 de ani, insa langa Neagu vor juca si alte romance de nationala! Buceschi, Chiper, Dedu si Perianu au semnat deja cu CSM.

Kurtovic a semnat cu Gyor



In schimb, CSM Bucuresti pierde o alta jucatoare importanta. Amanda Kurtovic a semnat cu Gyor si va juca in Ungaria din sezonul viitor.