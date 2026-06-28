David Popovici a impresionat în cadrul Trofeu Internațional Settecolli de la Roma.

Sportivul român a obținut medalia de aur la 100 m liber, după ce reușise să cucerească argintul la 50 m liber anterior.

Campionul mondial a dominat finala și a încheiat cursa în 47,26 secunde, timp care reprezintă un nou record al competiției.

Pe următoarele locuri s-au clasat brazilianul Guilherme Santos Caribe, cu 47,88 secunde, și maghiarul Kristof Milak, cu 47,89 secunde.

David Popovici, pregătit să doboare recordul mondial de la 100 m liber

David Popovici se pregătește la Roma pentru Campionatele Europene de la Paris (10-16 august).

Românul a fost mulțumit de cursa reușita la proba de 100 m liber și a dezvăluit că se simte odihnit, chair dacă se pregătește intens pentru Paris.

„A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit. Mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultra specific pentru o competiție, cum vreau să fiu spre European”, a spus David Popovici

Sportivul român a dezvăluit că își propune să doboare recordul mondial la proba de 100 m liber în următoarea perioadă.

Recordul este deținut de Pan Zhanle, care a reușit un timp de 46.40 secunde la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. De cealaltă parte, recordul lui David Popovici la 100 m liber este de 46.51, reușit la Mondialele de la Singapore 2025.

„Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri. Nu știu dacă la Paris, poate în ianuarie, la anul în septembrie sau când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă.

E prima competiție internațională după Mondialele de anul trecut, am început foarte bine, merg foarte bine, mai am și proba de 200 de metri liber mâine.

Cred că recordul competiției era tot al meu, sincer. Nu? Ok, înseamnă că am fost aproape acum câțiva ani. Dar nu contează, îl am acum. Ah, fir-ar, lasă că l-am luat înapoi acum (n.r. a deținut recordul, însă fusese doborât).

Poate îl bat mâine (n.r. - la 200 metri liber). Nici nu mai știu pentru mâine cât e recordul. Nu contează foarte mult timpul, mă întrec cu mine de ieri, încerc să fiu mai bun decât varianta mea de ieri”, a adăugat sportivul român.

David Popovici își va încheia participarea la Trofeul Settecolli în proba de 200 de metri liber.