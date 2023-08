Două dintre cele mai bune sportive al României în acest moment au acceptat provocarea de a face, pentru o zi, schimb de experiență. Astfel, Bernadette Szocs a intrat în ringul de box, iar Lăcrămioara Perijoc și-a etalat talentul la tenis de masă.

Bernadette Szocs și Lăcrămioara Perijoc au făcut împreună un altfel de antrenament. Cele mai bune sportive pe care România le are în acest moment la tenis de masă și box au schimbat sporturile.

Bernie a renunțat la paleta de tenis, și-a pus mănușile de box și a luat lecții de la cea care la anul va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Paris.

„M-am simțit super bine, am fost puțin agitată, e pentru prima oară când am făcut asta”, a spus Bernadette Szocs, potrivit Sportsnet.

După antrenamentul cu Bernie, Lăcrămioara a avut numai cuvinte de laudă la adresa celei care s-a întors de la Jocurile Europene de la Cracovia cu două medalii de aur și una de bronz.

„Bernie s-a descurcat foarte bine, când i-am pus mănușile și am pus-o la sac, ea voia să boxeze direct cu mine, mi-a plăcut mult” - Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național de box al României, sportivă calificată la JO 2024 .

Vor să vină de la Paris cu medaliile olimpice

Și celei mai bune pugiliste din România i-a venit rândul să o aibă profesoară de tenis de masă pe Bernadette Szocs.

„A fost extraordinar, m-am simțit minunat. Bernie e o drăguță, a încercat să mă învețe diferite trucuri, că eu sunt mai grăbită, ca în box să îi dau în cap. Ea mi-a spus << ai răbdare, ai răbdare >>”, a declarat Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național de box al României, sportivă calificată la JO 2024 .

La întâlnirea cu Bernadette, Lăcrămioara a povestit că și ea a jucat tenis de masă! „În școala generală și la liceu am practicat 8 ani tenis de masă, la nivel județean”, a mai spus Perijoc.

Fetele și-au dat următoarea întâlnire la Paris, la Jocurile Olimpice . “Îmi doresc ceea ce îmi lipsește: o medalie olimpică. Am medalie europeană, mondială și cea olimpică cred că va fi prima pentru România” - Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național de box al României, sportivă calificată la JO 2024.

Pentru Bernadette, 2023 fost de departe cel mai bun an din carieră! Frumoasa jucătoare a ajuns pe locul 12 în clasamentul mondial și a devenit de două ori campioană europeană la Jocurile Europene. Sportiva mai are un pas până să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris. La ultimele două ediții a concurat în 3 probe, simplu, dublu mixt și cu echipa.

„A treia oară sper să fie cu noroc. Îmi doresc din toată inima să cuceresc medalia olimpică, sunt pregătită, nu va fi ușor dar sunt pregătită pentru această luptă” -Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Foto: Sportsnet

„Am renunțat la tot pentru tenis de masă!”

Până acum, Bernadette Szocs a avut un an 2023 fără greșeală și nu vrea să se oprească aici. Sportiva povestește că a renunțat la tot pentru a face sport de performanță.

„Am renunțat la copilărie, la părinți, am plecat de la 10 ani de lângă ei, la Centrul Olimpic, să fac performanță, dar nu regret nimic, tenisul de masă este totul pentru mine” - Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

În acest moment, Bernadette Szocs ocupă locul 12 în clasamentului mondial, o performanță extraordinară pentru tenisul de masă din România.

„Visul meu este să ajung în primele 3 locuri și nimic nu mă poate opri”, adaugă Bernadette Szocs.

Următoarea competiție importantă unde Bernadette Szocs va fi prezentă alături de colegele și colegii ei din echipele naționale va fi Campionatul European pe Echipe de la Malmo, Suedia, care vor avea loc între 10-17 septembrie.

Foto: Sportsnet

A prins biletul de Paris la Jocurile Europene din iunie

Lăcrămioara Perijoc s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, la finalul lunii iunie, la Cracovia, acolo unde au avut loc Jocurile Europene. Pugilista a câștigat medalia de argint la categoria 54 de kilograme.

"Pentru mine, acum, Parisul se vede foarte frumos. Am o liniște sufletească ... sunt calificată. În schimb, am o altfel de presiune pe care o simt. Nu îți dorești să ajungi la JO și să fii doar prezent, vrei și o medalie cât mai strălucitoare. Și dacă până la calificări am avut parte de o muncă extraordinară, foarte multe situații prin care am trecut, sunt sigură că în acest an până la JO vor fi și mai multe și munca va fi și mai grea. Această calificare pentru mine a meritat toate sacrificiile și toată munca grea pe care am depus-o în tot parcursul acesta de sportiv” -– Lăcrămioara Perijoc, componentă a lotului național de box al României, sportivă calificată la JO 2024.