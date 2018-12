"Au cumparat trenul!" Situatie incredibila pentru campioana Manchester City! Cum au enervat sute de persoane

Cei de la Manchester City sunt in mijlocul unui scandal neasteptat.

Campioana en-titre si lider in Premier League, Manchester City se simte extraordinar cu Pep Guardiola. Echipa a castigat si partida de marti seara pe terenul celor de la Watford, scor 2-1, si are un avans de 5 puncte fata de Liverpool, cea care joaca in aceasta seara contra lui Burnley.

Cei de la City sunt insa criticati dupa ce s-a intamplat inainte de partida cu Watford. Guardiola a ales ca echipa sa se deplaseze la Watford cu trenul. Problema? Trenul cu plecare de la Manchester Piccadilly catre London Euston nu avea oprire programata in Watford! Astfel, trenul a avut o oprire neprogramata, provocand furia celor care se deplasau la Londra in interes de munca, dar si a staff-ului companiei feroviere.

"Ma grabeam pentru o intalnire la Londra si m-am intrebat: <<De ce se opreste trenul?>>. M-am temut ca voi intarzia. Am intrebat un paznic si mi-a spus: <<Avem persoane speciale in tren>>. Cand am realizat ca este vorba de cei de la Manchester City, am intrebat cum au putut sa opreasca trenul iar raspunsul a fost: <<Pracic, Manchester City a cumparat trenul>>!" a povestit unul dintre pasageri pentru Daily Mail. "Se pare ca atunci cand ai bani poti face ce vrei. Exista niste reguli pentru ei si altele pentru noi. Cu gentile de bani cei de la Manchester City pot sa decida chiar si cand vine vorba de mersul trenurilor. Trenul a ajuns la Londra cu intarziere" a mai spus barbatul care nu a dorit sa-i fie publicat numele.

Purtatorul de cuvant al companiei feroviere a declarat ca anuntul legat de oprirea la Watford a fost facut inca de pe 20 noiembrie iar acest lucru a fost transmis in gari pe panoul de informatii.