Prima reactie a lui Guardiola dupa anuntul ca Man City risca EXCLUDEREA din UEFA Champions League: "Lumea ar trebui sa inceteze!"

UEFA investigheaza cazul dupa dezvaluirile facute de Der Spiegel.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Managerul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca are incredere totala in clubul sau inainte de verdictul dat de o comisie independenta delegata de UEFA pentru a investiga acuzatiile celor de la Der Spiegel legate de incalcarea Fair Play-ului Financiar.

Cei de la Manchester City au emis un comunicat dupa dezvaluiri, insistand ca "tentativa de a dauna imaginii clubului este organizata si clara". Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, a declarat saptamana aceasta: "Avem o comisie independenta care lucreaza. Foarte curand vom avea un raspuns".

"UEFA face ce face. Daca va descoperi ceva, clubul va emite un comunicat si imi place asta pentru ca vom stii exact cum se termina totul. Daca este totul regulamentar, vom stii. Daca este ceva neregulamentar, lumea va putea sa inceteze cu asta. Am mare incredere in club, in organizatie. Daca e ceva in neregula, ne vor spune" a declarat Guardiola.

Manchester City a castigat cu 2-1 in deplasarea de la Watford si ramane pe primul loc in Premier League, cu 5 puncte peste Liverpool, cea care joaca in aceasta seara cu Burnley.