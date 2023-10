Alături de legendara gimnastă, un exemplu de talent, tenacitate și ambiție, s-au aflat prienteni apropiați, dar și personalități din sport cu care are o relație specială.

Andreea Răducan a împlinit 40 de ani

Campioana olimpică și multiplă campioană mondială i-a avut alături printre alții pe marii antrenori Mariana Bitang și Octavian Bellu. Alături i-au fost și Sandra Izbașa sau Monica Roșu, dar și Elisabeta Lipă și Valeria Răcilă Van Groningen.

Andreea Răducan e una dintre fostele sportive din România care a reușit după retragere să promoveze sportul cu toată puterea sa. Fostă șefă la FRG, Andreea a înființat Cupa Andreea Răducan, competiție care are loc an de an, și rămâne în continuare alături de gimnastele din România pentru a le ajuta cu un sfat sau o vorbă bună.

Andreea Răducan a început gimnastica la vârsta de 4 ani în oraşul său natal, Bârlad. După câştigarea a numeroase medalii pe plan naţional, în anul 1996, gimnasta a fost selecţionată de către Federaţia română de gimnastică, pentru a face parte din lotul naţional de junioare, care se antrena la Oneşti. Deşi era încă junioară, după aproximativ un an s-a alăturat echipei olimpice de senioare la Centrul Olimpic de la Deva.

Andreea Răducan, o carieră de poveste

"Centrul Olimpic de la Deva era pentru fiecare dintre noi o șansă de a realiza ceva în viață. Mă gândeam, uitându-mă la Jocurile Olimpice de la Barcelona, din 1992, când aveam doar 9 ani și le priveam pe Lavinia Miloșovici sau Gina Gogean, oare ce au fetele astea în plus de pot executa elemente cu o dificultate atât de mare? Eu dacă aș ajunge la Deva aș putea să fac același lucru!?

Simțeam că dacă aș ajunge acolo, muncitoare și cu talent cât mi-a dat Dumnezeu, așa cum sunt, poate cine știe voi realiza niște performanțe de care mă pot bucura! Când am ajuns acolo nu era o garanție că pot deveni campion olimpic sau mondial, nu pleci niciodată la un concurs cu medalia în buzunar, trebuie să lupți pentru fiecare titlu.

Cumva am spus cu atâta înțelepciune cât eram în stare, mă gândeam că dacă am ajuns aici, merită să valorific această șansă", a spus Andreea Răducan, la emisiunea Poveștile Sport.ro, transmisă de VOYO.

Andreea Răducan, la 40 de ani | O viață pentru sport

Campionatele europene de junioare din anul 1998 de la Sankt Petersburg, i-au adus gimnastei două medalii de argint si o medalie de bronz. În anul 1999 Andreea a făcut parte din echipa de gimnastică a României, la Campionatele Mondiale de la TianJin, China. La prima mare competiţie la senioare, Andreea a cucerit medalia de aur în finala de la sol, aur în finala pe echipe, şi o medalie de argint la bârnă.

Toate aceste rezultate și experiența acumulată au făcut ca Andreea Răducan sa fie una dintre gimnastele de bază din echipa României la Jocurile Olimpice de la Sydney. Andreea a câştigat medalia de aur pe echipe şi s-a calificat în finalele individuale de sol, sărituri, dar şi în finala de individual compus (împreună cu Simona Amânar şi Maria Olaru).