Real Madrid e gata de o noua BOMBA! Dupa Hazard si Jovic, Zidane mai vrea un transfer COLOSAL

Zinedine Zidane e gata de o noua era la Real Madrid.

Real Madrid este aproape de a anunta 2 noi transferuri: Eden Hazard, pentru 100 de milioane de euro, si Luka Jovic, pentru 60 de milioane de euro. Pe langa acestia, Zidane ii va mai avea in sezonul viitor in atac si pe Rodrygo, transferat inca de acum 1 an de la Santos, si pe Vinicius Jr, cel care a fost accidentat in ultima parte a sezonului.

Cu toate astea, Zinedine Zidane vrea sa mai aduca un star si este gata sa faca oferta pentru Mohamed Salah de la Liverpool! Egipteanul de 26 de ani are 26 de goluri si 13 assist-uri in acest sezon si va fi prezent la finala UEFA Champions League de pe 1 iunie.

Canal+ scrie ca Zidane il vrea pe Salah in locul lui Bale, insa jurnalistii francezi scriu ca e greu de crezut ca Liverpool va accepta vreo oferta pentru starul echipei, insa Real va face oricum oferta. In cazul in care Liverpool va refuza, clubul englez va primi o noua propunere, de data asta pentru Sadio Mane!