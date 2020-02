Tactica secreta pentru meciul cu Sevilla? Ce spune Petrescu despre starea GROAZNICA a gazonului din Gruia

Suprafata de joc de pe stadionul Dr. Constantin Radulescu se prezinta in conditii extrem de proaste.

Jucatorii Viitorului s-au plans de gazonul din Gruia, Iancu spunand ca nu ai cum sa joci pe un asemenea teren in cupele europene. Culmea este ca si Dan Petrescu a recunoscut situatia, insa e de parere ca ar putea reprezenta un avantaj in meciul cu Sevilla din mansa tur a saisprezecimilor Europa League.

"Gazonul nu aratat bine, dar poate ca pentru meciul cu Sevilla e bine. Vom intalni o echipa foarte talentata, care are posesie, care combina mult. Cred ca daca terenul arata asa la meciul cu ei va fi un avantaj pentru noi", a spus "Bursucul".

Dan Petrescu a vorbit si despre forma proasta prin care trece Sevilla.

"Sincer, as prefera ca sevilla sa vina dupa o serie de victorii si sa nu ne bage in seama, iar noi sa-i batem. Dar o sa vina montati, pentru ca au avut o serie slaba in campionat si in cupa", a spus Petrescu.

CFR Cluj - Sevilla se joaca pe 20 februarie, de la ora 22:00.