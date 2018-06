Plecarea lui Zidane l-a convins sa accepte oferta Realului! Primul mare transfer al "galacticilor" din noua era: anuntul facut de Marca

Zinedine Zidane si-a anuntat plecarea de la Real Madrid la scurt timp dupa ce a castigat al treilea trofeu UEFA Champions League consecutiv.

Despartirea "galacticilor" de tehnicianul francez a fost semnalul pentru Alisson ca este momentul sa vina pe "Santiago Bernabeu". Potrivit Marca, portartul Romei si-a dat acordul pentru transferul la Real. Alisson ezita sa accepte propunerea Realului din moment ce prima optiune a lui Zidane era Keylor Navas. Acum, Alisson este convins ca va avea sanse sa fie titularul postului.

Real Madrid a pregatit 60 de milioane de euro pentru transferul goalkeeper-ului brazilian. Chelsea si PSG mai sunt interesate de portarul in varsta de 25 de ani, insa Alisson a precizat ca Real este prima sa optiune. AS Roma va fi nevoita sa vanda anumiti jucatori in aceasta vara pentru a-si echilibra balanta financiara.