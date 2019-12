Prima reactie dupa decizia care ARUNCA IN AER Liga 1: "Mergem la TAS! Facem totul sa demonstram ca avem dreptate!" Cum arata clasamentul acum

Cu doar o zi inainte ca fotbalul romanesc sa intre in vacanta, deciziile Comisiilor arunca in aer Liga 1.



Astra a fost depunctata cu trei puncte, iar CFR a primit interdictie la transferuri. Dani Coman, presedintele Astrei, a declarat ca gruparea giurgiuveana va demera demersurile legale pentru a ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Coman nu a dorit sa comenteze decizia referitoare la CFR Cluj.

"Mi se pare o decizie nedreapta, desi respectam deciziile de disciplina. Vom face toate demersurile necesare pentru a demonstra ca avem dreptate. Asta inseamna ca mergem la TAS. Nu ma intereseaza ce se intampla la alte echipe, cum nici pe altii nu ar trebui sa ii intereseze ce se intampla la noi", a declarat Dani Coman pentru ProTV.

Ca urmare a acestei decizii, CFR Cluj a revenit pe primul loc cu 41 de puncte. Astra, dupa depunctare, este acum pe locul 2 cu 40 de puncte. Craiova are 37, in timp ce FCSB are 46 de puncte. Ultimele doua se intalnesc in derby-ul etapei duminica seara.