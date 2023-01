Trei jucători români care au fost la un pas să semneze cu Real Madrid: "6 luni am fost mort după ce am ratat transferul"

Și alți jucători uriași din istoria României au fost aproape să ajungă pe "Santiago Bernabeu", dar mutările au picat în ultimul moment. Sport.ro vă prezintă trei cazuri de acest gen.

Cum a ratat Gică Popescu transferul la Real Madrid

Gică Popescu a purtat banderola de căpitan la FC Barcelona, dar destinul său putea fi foarte diferit. În 1990, "Baciul" a avut pe masă o ofertă de la Real Madrid! Chiar el a recunoscut acest lucru, într-un interviu:

"6 luni am fost mort după ce am ratat transferul. Numai că din cauza lipsei de informaţii din perioada comunistă, nu ştiam cine era Real Madrid, şi am refuzat-o!

Am fost sunat de Mircea Petescu şi mi-a zis: 'Mâine vreau să te văd, am o echipă pentru tine'. A venit şi a zis că e Real Madrid. OK... Orice om sănătos la cap întreba unde e contractul, nici nu se uita la cifre, semna. Am zis: 'nu, mă mai gândesc'. Nu ştiam ce e Real Madrid şi am spus că nu vreau să semnez, vreau să rămân la Craiova. M-au întrebat: 'Eşti nebun la cap?'", a spus Gică Popescu, la podcast-ul lui Andi Moisescu.

Gică Popescu a părăsit în cele din urmă Universitatea Craiova în 1990, dar a semnat cu PSV Eindhoven. De-a lungul carierei a mai evoluat la FC Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo și Hannover 96.

Răzvan Raț, "distrus" după ce negocierile au picat

Răzvan Raț a scris istorie la Șahtior, alături de care a câștigat Cupa UEFA. Cu toate acestea, patronul Rinat Ahmetov i-a interzis românului un transfer la Real Madrid!

Cele două cluburi n-au ajuns la un acord în privința sumei de transfer, astfel că Raț nu a mai ajuns pe "Santiago Bernabeu".

Fostul internațional a fost foarte afectat după ce a aflat că transferul la Real Madrid a picat:

"Nu e o enigmă. Doar pentru faptul că Şahtior a schimbat preţurile de câteva ori. A plecat de la opt milioane de euro şi s-a ajuns la 15. Era doar o chestie de principiu. Au fost nişte înţelegeri la început, după aceea s-a schimbat modificarea, cum se spune, şi Real a considerat că e neprofesionist din punctul ăsta de vedere.

Bernd Schuster, omul care m-a adus la Şahtior, a insistat ca eu să fiu înlocuitorul lui Roberto Carlos la Real Madrid. Am avut un of, şase luni de zile după ce s-a ratat transferul am fost mort", a spus Raț, pentru Look Sport.

Raț a ajuns ulterior în Spania, dar la Rayo Vallecano. A strâns 36 de jocuri în tricoul formației aflate la marginea capitalei Madrid.

Ofertă pentru Adrian Mutu

În 2007, presa din Spania a anunțat că Real Madrid este gata să plătească 17 milioane de euro pentru transferul lui Adrian Mutu. "Briliantul" era de neoprit la Fiorentina și avea Italia la picioare.

Mutu a aflat ulterior că transferul la Real Madrid a picat, pentru că Fiorentina ținea prea mult la el: "Am fost aproape să semnze cu Real Madrid. Nu s-a aflat de acest lucru. Nu știu de ce nu s-a mai realizat transferul, probabil că au renunțat la mine", a spus Mutu, într-un interviu acordat pentru Eusunt12.

În prezent antrenor la Rapid, Mutu a rămas în Fiorentina până în 2011 și a devenit un idol pentru fanii din oraș. Românul este al 5-lea marcator din istoria clubului, cu 69 de goluri, în 143 de partide.. Legendarul Gabriel Batistuta este lider all-time, cu 203 reușite în tricoul formației "Viola".