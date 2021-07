"Sunt dezamagit de ce s-a intamplat cu Dembele!" Koeman a facut analiza lotului Barcelonei! Ce a spus despre noile transferuri 

Barcelona a reusit sa faca transferuri importante in aceasta perioada de mercato, in ciuda problemelor financiare.

Catalanii au adus nume importante in aceasta vara, precum Sergio Aguero, Memphis Depay sau Eric Garcia, jucatori care au venit din postura de fotbalisti liberi de contract. Cu toate astea, problemele financiare de la club continua sa le dea batai de cap sefilor, care au fost fortati sa reduca din salariile fotbalistilor.

Desi situatia lui Messi, care a ramas liber de contract la finalul lui iunie, nu a fost anuntata oficial, presa spaniola informeaza ca argentinianul va semna prelungirea, dupa ce a acceptat o scadere salariala cu 50%. Nici sacrificiul lui Messi nu este de ajuns pentru ca Barcelona sa scape de probleme.

Ronald Koeman a vorbit, intr-un interviu acordat pe canalul oficial al clubului, despre noile transferuri, dar si despre jucatori precum Pedri, de Jong sau Dembele, pe care i-a analizat.

"Suntem un club care incearca sa joace bine, atractiv, insa avem responsabilitatea de a castiga trofee importante.

Messi? Este candidatul principal la Balonul de Aur pentru sezonul incredibil pe care l-a avut si pentru ca a castigat Copa America. Pentru mine, e principalul favorit sa castige trofeul anul asta. Stiu cat de mult si-a dorit sa castige Copa America.

Aguero? Trebuie sa ne imbunatatim atacul, iar el este un jucator experimentat si foarte periculos in acea zona. Cel mai important lucru este ca se afla intr-o stare fizica buna si obiectivul nostru este sa il tinem intr-o forma buna.

Il cunosc pe Memphis foarte bine si stie cum sa lucreze. Are caracter, un fizic bun, viteza si poate juca pe diferite pozitii in atac. Are varsta perfecta pentru a demonstra toate aceste lucruri.

Eric Garcia a fost incredibil la Euro 2020. Vine de aici si, in ciuda tineretii sale, are deja multa experienta. Joaca pe aceeasi pozitie pe care am jucat si eu. E foarte bun cu balonul la picior si putem sa devenim mai buni cu el. Are un viitor frumos in fata.

Emrson este unul dintre cei mai buni fundasi din campionat, a fost convocat la nationala Braziliei pentru toate competitiile internationale. Ne va oferi mult din punct de vedere fizic si se potriveste stilului nostru de joc.

Turneul facut de Pedri a fost fenomenal. La 18 ani a jucat aproape toate minutele, cu o maturitate impresionanta. Jocul sau continua sa se imbunatateasca, este un jucator extrem de onest si calm. Traieste pentru fotbal. Este un exemplu pentru modul in care un tanar ar trebui sa fie la Barca.

Pedri a jucat foarte mult, ii vom da o pauza, toti au nevoie pe perioada verii. Asa cum a spus si Guardiola, sa joci doua turnee importannte in vara e prea mult, insa nu putem face nimic in acest sens.

Frenkie de Jong trebuie sa continue pe drumul asta. A facut un pas enorm in al doilea sezon, si-a imbunatatit jocul ofensiv si, ca toti mijlocasii, trebuie sa inscrie intre trei si sase goluri.

Ansu a avut mare ghinion cu genunchiul. Mai are nevoie de timp pana se poate alatura grupului la antrenament. E important sa se recupereze cum trebuie deoarece e tanar si are un viitor stralucit in fata.

Dembele? Sunt foarte dezamagit de accidentarea lui. In plus, situatia contractului sau este complicata. E greu atat pentru el, cat si pentru noi. A contribuit mult anul trecut, e diferit fata de tot ce avem", a spus Koeman la conferinta de presa.

???????????????????????????????????? with @RonaldKoeman

❝For me, personally, it’s a dream to be at this great Club.❞ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2021