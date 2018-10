Suarez e istorie! Barcelona cauta atacant! Cine e super golgheterul de 100 de milioane dorit de catalani! 

La 33 de ani, Suarez nu mai da randamentul dorit de cei de la Barcelona.

Barcelona isi cauta un golgheter dupa inceputul slab de sezon al lui Suarez. Atacantul din Uruguay a ajuns la 33 de ani si pare ca nu mai poate sa se ridice la nivelul asteptarilor de pe Camp Nou. In acest sezon, Messi a fost marcatorul principal al echipei, dar sefii clubului vor sa-i aduca ajutor argentinianului.

Barca a pus ochii pe polonezul Piatek, super golgheterul din Serie A, anunta Marca. Piatek are 23 de ani si a marcat 9 goluri in acest sezon, mai multe decat Ronaldo, Higuain sau Icardi in Italia.

Piatek a fost transferat de Genoa in aceasta vara de la Cracovia cu 4,5 milioane de euro. Italienii simt potentialul imens al lui Piatek si i-au fixat o clauza uriasa: 100 de milioane de euro. Si Manchester City e interesata de Piatek, scrie presa din Anglia.

Pe langa problemele cu Suarez, sefii Barcei mai sunt ingrijorati de situatia lui Cillessen, care a pierdut batalia pentru titularizare cu Ter Stegen. Olandezul vrea sa plece, iar catalanii cauta portar.