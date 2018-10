Barcelona goleste conturile pentru un fundas de 19 ani! Anunt de ultima ora in Europa: ce jucator surpiza ia Barca

Barcelona se confrunta cu reale probleme defensive in acest sezon in Spania, iar conducatorii de pe Camp Nou incep sa ia masuri.

Oficialii de la FC Barcelona au inceput negocierile pentru De Ligt. Fundasul de 19 de ani de la Ajax si-a exprimat in repetate randuri dorinta de a evolua pe Camp Nou.

Presa din Spania scrie ca De Ligt a devenit o prioritate pentru FC Barcelona. Se doreste aducerea unui fundas de picior drept care sa faca pereche cu Pique in centrul defensivei.

De Ligt este titular la Ajax inca de la 17 ani si a evoluat chiar si in finala Europa League din 2017 cand Ajax a pierdut cu Manchester United. Fundasul are o postura impozanta, 1.88 la doar 19 ani.

Fotbalistul spune ca iubeste orasul Barcelona pe care l-a vizitat de mai multe ori si isi doreste sa evolueze pe Camp Nou.

Barcelona trebuie sa plateasca aproximativ 70 de milioane de Euro pentru fotbalistul lui Ajax. De Ligt este sub contract cu impresarul Mino Raiola, iar acest lucru poate ajuta la rezolvarea transferului, scrie presa catalana.

Relatia dintre reprezentantii clubului din Barcelona si excentricul impresar este una buna avand in vedere ca Raiola negociaza in paralel si trecerea lui Pogba de pe Old Trafford pe Camp Nou.