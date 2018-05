Sergio Ramos, erou in Nigeria, dupa ce fanii au confundat steagul Andaluziei cu cel al Nigeriei :)

Sergio Ramos a purtat din nou steagul Andaluziei, in seara in care a cucerit un nou trofeu UEFA Champions League.

Sergio Ramos a ajuns erou in Nigeria, dupa ce fanii au confundat steagul Andaluziei, purtat de capitanul Realului, cu cel al Nigeriei.

Nascut intr-o localitate de langa Sevilla, Ramos a tinut sa cinsteasca astfel regiunea din care vine, Andaluzia.

Pentru ca steagul Andaluziei are aceleasi culori cu cel al Nigeriei, africanii au tinut sa ii multumeasca lui Ramos cu sute de mesaje pe Twitter.

Iata cateva dintre mesaje:



"Ramos a purtat steagul Nigeriei, la fel ca anul trecut."

"Ramos e mai patriot ca majoritatea nigerienilor."

"De ce porti mereu steagul Nigeriei? Iti poarta noroc?"

¡¡Dinastía blanca!!

Aunque, eso sí, con mucha suerte, 3 consecutivas.

White dynasty!

Albeit with a lot of luck, 3 in a row.

????????????????????????????????????????????????#HalaMadrid pic.twitter.com/z44pdElPBm — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 26, 2018

Ramos wearing Nigerian flag again just like last year. — DØRČÊ (@_Dorcass_) May 26, 2018

Ramos wearing the Nigerian flag yet again: More patriotic than most Nigerians — CareLessWriter (@MusaDona1) May 26, 2018