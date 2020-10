Ronald Koeman a pus ochii pe un fundas abia promovat la prima echipa! Ce planuri are cu tanarul fotbalist care are o clauza URIASA in contract

Desi nu au realizat transferul fundasului central dorit de Ronald Koeman, oficialii Barcelonei au gasit o varianta potrivita.

Jurnalistii spanioli au scris astazi despre intentia catalanilor de a-i prelungi contractul lui Ronald Araujo, fotbalist in varsta de 21 de ani care a fost adus la Barcelona in 2018, pentru 1,7 milioane de euro.

Fundasul a adunat 9 aparitii in tricoul blaugrana, fiind promovat la prima echipa sezonul trecut. Araujo are contract pana in 2023, avand o clauza de 200 de milioane de euro, insa sefii clubului vor sa ii prelungeasca intelegerea.

Potrivit celor de la Marca, oficialii Barcelonei au fost impresionati de prestatiile uruguayanului, dorindu-si sa-l convinga sa semneze o prelungire contractuala pana in 2026. In prezent, cele doua parti poarta negocieri, un anunt oficial fiind asteptat in urmatoarea perioada.

In ultimele zile, Barcelona a prelungit contractelor mai multor fotbalisti, printre care se numara Ter Stegen sau Pique, acestia acceptand modificari salariale.