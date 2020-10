Stare de urgenta in Spania? Un fotbalist de LEGENDA la Barcelona si Real Madrid iese la atac! IRONIA la care autoritatile au ramas MASCA

Decizia conducatorilor din Spania de a reintroduce starea de urgenta a fost intens criticata de unul dintre cei mai valorosi fotbalisti din istorie.

Dupa 5 ani petrecuti in tricoul Barcelonei (1995-2000) si alti 5 in cel a rivalei Real Madrid (2000-2005), portughezul Luis Figo poate fi considerat "spaniol" cu acte-n regula, el locuind de altfel in continuare pe taram iberic. Cunoscut si in trecut ca un contestatar inrait al masurilor restrictive luate pe fondul infectarilor cu Covid-19, Figo a recidivat acum, intr-un moment in care in Spania s-a anuntat revenirea la starea de urgenta si posibila prelungire a acesteia pana in aprilie 2021.

Hasta Abril pero se olvidaron de decir de que año!! ???? el virus es igual en todo el mundo pero sin duda que la gestión no lo es!! El comité de expertos estará de vacaciones!!! Más tests más rastreadores más atención primaria y mas personal sanitario y se posible transparencia!!! https://t.co/7RYmsxGvLn — Luís Figo (@LuisFigo) October 25, 2020

"Pana in aprilie, dar au uitat sa ne spuna in ce an! Virusul se comporta la fel peste tot in lume, doara gestionarea situatiei e diferita. Comitetul de experti e in vacanta! Avem nevoie de mai multe teste, plus asistenta medicala primara si cat mai multa transparenta!!!", a subliniat cu ironie Figo, pe contul de Twitter, o postare care a atras mii de simpatizanti cu opinii asemanatoare cu cea a lusitanului.