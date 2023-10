Răsturnare de situație înainte de El Clasico! I s-a redus suspendarea și are drept de joc

Cu mai puțin de două săptămâni înaintea derby-ului, Nacho Fernandez (33 de ani), căpitanul lui Real Madrid, a aflat că va avea drept de joc împotriva Barcelonei.

Nacho a fot inițial suspendat trei etape pentru cartonașul roșu văzut în meciul cu Girona (3-0), de pe 30 septembrie, ceea ce ar fi însemnat că ratează duelurile cu Osasuna, Sevilla și Barcelona, însă Comisia de Apel a redus pedeapsa fundașului de la Real.

Suspendarea lui Nacho a fost redusă la două etape, astfel că va mai fi indisponibil doar pentru partida cu Sevilla. La derby-ul cu Barcelona, experimentatul stoper al madrilenilor va fi apt, anunță The Athletic, care citează un comunicat al Federației Spaniole de Fotbal.

Eliminarea lui Nacho din partida cu Girona a venit pe finalul jocului, când Real deja conducea cu 3-0, după un fault dur asupra lui Portu.

"Ideea e simplă, am făcut o alunecare mai tare într-un meci în care au fost acțiuni la limită, este un sport de contact și singurul lucru care contează este că Portu este în regulă.

A fost o acțiune dificilă, dar nu mă consider un criminal, ci un mare profesionist. Am vorbit cu Portu și este ok.

Primul care regretă ceea ce s-a întâmplat sunt eu, voi săvârși sancțiunea, sper să se reducă cu o etapă dacă clubul va face apel", declara Nacho, după cartonașul roșu văzut contra Gironei.

