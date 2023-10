"Nu mă consider un criminal". Reacția căpitanului lui Real Madrid după ce a aflat că ratează El Clasico

La sfârșitul lunii octombrie va avea loc El Clasico, urmând ca galacticii să nu poată conta pe căpitanul echipei.

Suspendare de trei etape pentru Nacho

În urma duelului cu Girona, în care galacticii s-au impus cu scorul de 3-0 și au trecut pe primul loc în clasament, Nacho a primit direct cartonaș roșu în prelungirile partidei și a fost suspendat trei etape.

"Ideea e simplă, am făcut o alunecare mai tare într-un meci în care au fost acțiuni la limită, este un sport de contact și singurul lucru care contează este că Portu este în regulă.

A fost o acțiune dificilă, dar nu mă consider un criminal, ci un mare profesionist. Am vorbit cu Portu și este ok.

Primul care regretă ceea ce s-a întâmplat sunt eu, voi săvârși sancțiunea, sper să se reducă cu o etapă dacă clubul va face apel", a declarat Nacho, citat de Mundo Deportivo.

În următoarele trei etape, Real Madrid va juca pe teren propriu cu Osasuna și, în deplasare, cu FC Sevilla și FC Barcelona.

Galacticii sunt lideri în La Liga, cu 21 de puncte, urmați de FC Barcelona (20 de puncte) și Girona (19 puncte).