Messi a vorbit in premiera despre ratarea Balonului de Aur! Dezvaluire incredibila: "Am stiut din prima!"

Starul celor de la FC Barcelona, Leo Messi, a dezvaluit intr-un interviu pentru Marca faptul ca a fost convins ca nu va castiga Balonul de Aur in 2018. Messi, cel care a castigat de 5 ori trofeul in ultimul deceniu, a iesit doar pe locul 5 in clasamentul final.

"Cum am auzit nominalizatii pentru Balonul de Aur am stiut ca nu voi fi in lupta" le-a spus Messi celor de la Marca. In fata lui Messi au fost Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann si Kylian Mbappe.

Messi domina si in acest sezon La Liga, fiindu-i mai usor dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus. Totusi, Messi spune ca s-a bucurat de duelul cu Ronaldo. "Rivalitatea cu Cristiano a fost una foarte sanatoasa si una foarte frumoasa pentru spectatori" a mai spus Messi.