Patronul Parmei a sarit in apararea lui Man dupa ce antrenorul echipei a criticat transferurile facute! "Nu am niciun dubiu asupra valorii celor adusi!"

Kyle Krause, presedintele Parmei, a vorbit despre situatia dificila prin care trece echipa din Serie A.

Parma este pe penultimul loc in Serie A, avand doar 13 puncte. Chiar daca in urma cu cateva etape antrenorul a fost schimbat, pana in acest moment nu s-a vazut nicio schimbare in jocul echipei. Astfel, Roberto D'Aversa a avut o reactie acida dupa meciul de dubut al lui Man cu Napoli si a spus ca nu a dorit el transferurile facute in iarna.

Dupa acele declaratii, patronul american al Parmei a reactionat.

"Cred ca D'Aversa a avut acea izbucnire din cauza pasiunii pentru acest club. Aici sunt oameni cu un spirit inflacarat si, uneori, e nevoie de o astfel de reactie nervoasa pentru a mai elibera din presiune.

Am vorbit si cu D'Aversa acum cateva zile despre ce are nevoie la echipa. Eu zic ca am facut transferuri care ii asigura un efectiv numeros", a explicat presedintele Parmei.

Kyle Krause a fost intrebat si daca nu este riscanta aducerea multor jucator tineri fara experienta in Serie, jucatori printre care se numara si Dennis Man. Patronul italienilor a spus ca are mare incredere in fotbalistii care au venit recent la echipa.

"Avem un nucleu de jucatori cu experienta si au venit tineri talentati. Talent este cuvantul-cheie, nu varsta.Iar noile achizitii ne vor ajuta nu doar acum, ci mai ales in viitorul clubului Parma Calcio.

Eu nu am niciun dubiu asupra valorii celor adusi la echipa si acestia ne vor ajuta sa luptam pana la capat pentru salvarea de la retrogradare. Avem si potential si talente pentru a realiza acest obiectiv", a precizat Kyle Krause.