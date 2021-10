Laporta îi face un 'cadou' lui Koeman! Mijlocașul care poate ajunge gratis pe Camp Nou

Denis Zakaria (24 de ani) este dorința lui Ronald Koeman. Mijlocașul elvețian poate ajunge gratis la Barcelona, în vară, deoarece contractul lui cu Borussia Moenchengladbach va expira.

Koemam consideră că Zakaria este un mijlocaș de profilul lui Wijnaldum, fotbalist ce a fost la un pas de un transfer la Barcelona în această vară, semnând cu PSG în ultimul moment. Nu doar Barcelona este pe urmele sale.

Manchester City și AS Roma îl urmăresc, de asemenea, pe Zakaria, anunță spaniolii de la Sport. Astfel, Koeman se luptă cu Pep Guardiola și Jose Mourinho pentru semnătura fotbalistului. În cinci partide jucate în acest sezon, Zakaria a marcat de două ori și a oferit și o pasă de gol pentru Moenchengladbach.

Cotat la 27 de milioane de euro, Zakaria a ajuns în Germania în 2017, când a fost transferat de la Young Boys Berna. El este un produs al academiei echipei elvețiene Servette. Are 37 de selecții și trei goluri pentru selecționată.

