Jucătorii Barcei 'atacă' infirmeria! Încă o lovitură înainte de șocul cu Bayern! Un fotbalist s-a accidentat și e out până în 2022

Ultima întâlnire dintre cele două echipe a reprezentat și cea mai mare umilință din istoria catalanilor, după ce Bayern a dat de pământ cu ei în sferturile Champions League, 8-2, din august 2020.

Barcelona și Bayern fac parte din Grupa E, acolo unde mai sunt Benfica și Dinamo Kiev, iar cele două favorite se întâlnesc în primul meci al grupei, marți, de la 22:00. Cu mari probleme în atac, catalanii au mai primit o lovitură după antrenamentele din aceste zile.

Martin Braithwaite s-a accidentat, iar lovitura ar fi una extrem de serioasă, atacantul danez acuzând probleme la rotula genunchiului derivate din uzura cartilajului, astfel că va fi pe tușă pentru 3-4 luni, după cum a informat Gerard Romero.

❗️ Braithwaite will be out for 3-4 months. [@gerardromero]